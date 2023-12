来年公開のハリウッド発『ゴジラvsコング』続編。予告から高まる期待

日本では『ゴジラ-1.0』という新たなゴジラ映画が公開されて話題となっていますが、ハリウッドでも来年新たなゴジラ映画『ゴジラvsコング:ニュー・エンパイア(原題)』が公開されます。

今作は、ゴジラやキングコングという歴史のあるモンスターたちの世界を共有したクロスオーバー作品シリーズである「モンスターバース」の最新作。

2014年の『GODZILLA ゴジラ』から始まり、『キングコング:髑髏島の巨神』『ゴジラ キング・オブ・モンスターズ』『ゴジラvsコング』と着実に形作られてきた「モンスターバース」の第5作目となる作品です。

さて、そんな『ゴジラvsコング:ニューエンパイア(原題)』の予告編ムービーの第1弾が公開されました。

今作は、前作である『ゴジラvsコング』の少し後の出来事として新たな戦いが描かれます。

予告編冒頭から、「我々は、生物は地上にしか存在しないと信じているが…」といった不穏な言葉と共にエジプトの砂漠が陥没して、大きな手が出てくるところから始まります。

今回は地下に存在する生物の集団、そしてコングに似ていながらも別の種と考えられるコング型のモンスターの登場が示唆されています。

さらに、前作で激しい戦いを繰り広げたゴジラとコングが明確な同盟を結び、新たな敵を倒すべく共闘するということが伝えられています。コングがガントレットのようなメカアーマーを付けていたり、ゴジラの背中がピンク色に発光していたりと、変化にも注目したいです。

また、予告編の概要欄によると、モンスターたちのこれまでの歴史や髑髏島の謎、神話の時代からの戦いなどいくつかの謎を紐解く作品にもなっているそうです。

Brand new official poster for Godzilla x Kong: The New Empire. pic.twitter.com/moswatqlug