韓国の犬型ロボ、100m走でギネス世界記録を達成

犬型ロボにしては…速いらしい。

ボストン・ダイナミクスの犬型ロボ「Spot」をはじめ、現在世界では似たタイプの4脚歩行型ロボットが作られており、プログラミングやジョギングのお供、危険区域の調査などで活躍しています。

ですがこれまで、犬型ロボが速度で競うってことはありませんでした。

このたび韓国科学技術院(KAIST)が作った「HOUND(ハウンド)」が、100m走のギネス世界記録に挑戦し19秒87で世界一になりました。

New record: Fastest 100 metres by a quadrupedal robot - 19.87 seconds by KAIST Dynamic Robot Control and Design (DRCD) Laboratory in South Korea 🤖The robot's name is 'HOUND'. pic.twitter.com/oQ2WImNcFW