iOS 17.2.1緊急リリース。なぜか日米でリリースノートが違う

2週間前にiOS17.2が出たばかりなのに、なぜ?

Apple(アップル)がiOS 17.2.1を緊急リリースしたら、英語のリリースノートに「重要なバグ修正が含まれているアップデート。全ユーザーに推奨」とあるだけで、どんな問題に対処したんだろう…とみんな首をかしげています。

アップデートのページからAppleサポートぺージに飛ぶと、「セキュリティアップデートと緊急セキュリティ対応」の表にiOS 17.2.1が載っているので、セキュリティ関連なことは確かなのですが…。

そうこうするうち、誰かが「日本語のリリースノートにヒントがあった! 英語版にはないけど、『一定条件下でバッテリーが速く消耗する問題に対処した』って書かれてる!」と気づいて、ひとまず一件落着です。

Here’s an interesting note about iOS 17.2.1 🤨🔋



The Japanese release notes mention a fix for battery drain:



“This update addresses an issue where the battery may drain quickly under certain conditions.”



Meanwhile, the English release notes do not mention this. 🤔 pic.twitter.com/lQ192SEJp6