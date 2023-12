AI分野で出遅れているApple、開発者向けAIツール｢MLX｣発表

Google(グーグル)がAIモデルの最新版「Gemini(ジェミニ)」を発表したその影で、実はApple(アップル)も新しい自社AIをこっそり発表していました。

Appleのチップ上で動作するオープンソースの機械学習フレームワーク「MLX」。それはそれはもう目立たずひっそりと、Github上で公開されたものでした。

と、Appleの機械学習チームのメンバーであるAwni Jannun氏がXに投稿。

Just in time for the holidays, we are releasing some new software today from Apple machine learning research.



MLX is an efficient machine learning framework specifically designed for Apple silicon (i.e. your laptop!)



Code: https://t.co/Kbis7IrP80

Docs: https://t.co/CUQb80HGut