年末から来年にかけて怒涛のリリース。Netflixがゲームに本気出した

楽しくゲームできる、という幸福。

Netflixがゲームへの参入を発表したのは、2021年11月のこと。ただ、今のところNetflixといえば、やはり映画やTVシリーズのほうが知られていますよね。

そんな状況を変えたい同社は12月14日(現地時間)、今後のゲーム配信予定を発表。新作4作品がまもなくリリース予定で、さらに数十ものゲームを製作中であることを明かしました。また、これまでモバイル専用だったゲームをテレビやPCでも遊べるように開発を進めているそうです。

同社のプレスリリースでは「年末までに86作品のゲームを提供する予定。Netflix会員の方なら広告、アプリ内課金、追加料金なしで利用可能です」であり、「さらに90作品近くのゲームを開発中」と伝えられています。ラインナップには、リリースされたばかりの『グランド・セフト・オート トリロジー決定版』や、今月末にNetflixで配信されるザック・スナイダー監督のSF大作『REBEL MOON』を題材にしたゲーム、そして韓国の大ヒットサバイバルリアリティ番組『イカゲーム』の世界を舞台にしたゲームなどが名を連ねています。

ここでは、来年発売が決まっている4タイトルを紹介しましょう!

Spry Fox社の人気ライフシミュレーションゲーム『Cozy Grove』の続編『Cozy Grove: Camp Spirit』。住民がみんなお化けという呪いの島を探検し、スピリットスカウトとして世にも珍しいゴーストなクマさんとお友達になったり、助けてあげたりします。

新たな物語に加え、本作には新しいアクティビティ(フグでお化けをパワーウォッシュしたり…)、それぞれにストーリーと能力を背負った毛むくじゃらの仲間たちなどなど、新要素が盛りだくさん。コージーグローブで、もう1度スピリットスカウトの誓いを立てようじゃありませんか!

ゲームもスタイルも、あなた次第。自分だけのファッションをデザインし、トレンドセッターになり、ユニークな服で素敵なクローゼットを創り上げましょう。

『FashionVerse』はAIを駆使した初の3Dモバイルファッションゲームで、シーンもモデルもとってもリアル。プレイヤーの創造性を刺激してくれるので、アバターに衣装を着せてドレスアップさせて、華やかさや独創性を他のプレイヤーと競い合いましょう。クリエイティビティを発揮して、報酬を獲得し、仮想のファッション界に自分の足跡を残してみては。

『Game Dev Tycoon』 は、1980年代にゲーム開発会社を立ち上げて、ゲーム業界の歴史を再現するシミュレーションゲーム。新しいテクノロジーを研究しながら企業を経営し、大ヒットゲームを作って世界中のファンに愛されるゲーム会社にしてください!

Netflix限定版の新機能では、お気に入りの映画やテレビシリーズを題材にしたゲームを開発することもできます。開発中には、自分自身が決断を下さなければならない場面に何度も出会います。オーダーメイドのストーリーイベントで自分の決断力を試し、コンテンツクリエイターとともにマーケティングの機会を模索していきましょう。

『ソニックマニア・プラス』で過去と未来の究極の祭典を体験しましょう。

複数のキャラが登場するので、ソニックの爆発的なスピードを駆使し、テイルスになりきって舞い上がり、ナックルズの力強いパワーで難関を突破。新たなボスやDr.エッグマンの邪悪なロボット軍団と戦いながら、新たな仕掛けや驚きの詰まった往年のステージを楽しめる、ファン垂涎の作品です。

製作はゲームプログラマーのクリスチャン・ホワイトヘッド氏、ゲーム開発者のヘッドキャノン、インディーゲーム開発チームのパゴダウェスト・ゲームズがソニックチームと共同で行ないました。

他にもNetflixが「近日公開」としている作品はまだまだあります。

Braid, Anniversary Edition(4月30日)

CHICKEN RUN: EGGSTRACTION チキンラン エッグストラクション

The Dragon Prince: Xadia テイルズ・オブ・ザディア~龍の王子~

HADES ハデス

Harmonium: The Musical

Katana ZERO

Money Heist: Ultimate Choice マネー強盗:究極の選択 (1月4日)

モニュメントバレー1と2

ストーリーズ・バージン・リバー

Paper Trail ペーパー・トレイル

The Rise of the Golden Idol