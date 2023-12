サム・アルトマンの温かい言葉は、冷たくも響く

復帰した人、しなかった人。

サム・アルトマンがOpenAIのCEOに正式に復帰。社長にグレッグ・ブロックマン、CTOにミラ・ムラティ、そして新しい取締役も決まっています。一方で、OpenAIの共同創設者のイリヤ・スツケバーの復帰も役職もまだ決まっていません。

サム・アルトマンはプレスリリース以下のように述べています。

イリヤはターシャ・マコーリーとヘレン・トーナーとともにサム・アルトマンを解任した取締役会の主要メンバーでした。そしていまだになぜアルトマンが解任されたのかはわかっていません。

新しい取締役会には、QuoraのCEOであるアダム・ダンジェロ氏が唯一復帰メンバーとして加わり、元SalesforceのCEOであるブレット・テイラー氏、元アメリカ合衆国財務長官であるラリー・サマーズ氏も加わっています。

イリヤは理事会の席を失い、さらには元の役職に復帰しなかった唯一の創設者となっています。アルトマンのリリースのコメント、不思議と温かくも冷たくも感じられます。

イリヤがいつか復帰する可能性はまだありますが、なぜこのタイミングではないのでしょうか?アルトマンの新しい体制は、イリヤの生成的AIに対する慎重なアプローチと合わないのかも?しかしThe Informationによると、イリヤのチームの2人のシニアリサーチャーはOpenAIに戻っているとのこと。この2人は、人工知能が近いうちに限られた推論能力を持つ可能性を示す「Q*(キュースター)」を構築した研究者だと言われています。

ヘレン・トーナーのXへの投稿から、サム・アルトマンが解雇された理由のヒントもありました。取締役会がAGIの開発の進捗を遅らせるためにアルトマンを解雇したとの噂がありますが、トーナー氏は「OpenAIの仕事を遅らせることは、理事会のモチベーションではありません。OpenAIという会社を監督するための取締役会の能力についての決断です」と述べています。でも間接的すぎて、内容があってないようなものですよね。

Much has been written about the last week or two; much more will surely be said. For now, the incoming board has announced it will supervise a full independent review to determine the best next steps.

