クルマの操作、結局タッチスクリーンよりも物理ボタンが使いやすい？

スマホにすっかり慣れた昨今、なんでもタッチスクリーンの操作が楽な気がしています。

が、なんでもってわけじゃないのね。

次世代車では、車内コントロールの多くをタッチスクリーンにまとめていく予定だったフォルクスワーゲンが前言撤回。物理ボタンを復活させています。

2025年の発売を予定している電気自動車ID. 2all。コンセプトモデルのインテリアが公開されたところ、車内の機能をコントロールする車載モニターの下には、物理ボタンがあることが判明。つまり、2025年発売予定の次世代カーでも、インテリアに一定の物理ボタンを残す方向であるということです。

The future of Volkswagen interiors revealed. Here’s the ID.2 - on sale in 2025.

Classy and not everything on the touchscreen. pic.twitter.com/bXef4fXk99