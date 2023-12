ソニーPS5 Proは2024年後半に登場。Xboxはどう迎え打つか

薄いPS5、買っていいか迷いますね…。

最近スリムにアップデートされたばかりのSONY(ソニー)のゲーム機PS5。さらに来年はCPU/GPUを強化したPS5 Proが出るんじゃないかという噂が出回ってます。

WCCFTECHによれば、ResetEraやXではPS5 Proに関していろんな情報が蓄積されつつあります。

Yeah I was actually wrong about that 😅 PS5 Pro uses 60 out of 64 CUs (Viola full config is 2 SE x 2 SA x 8 WGP).

PS5 Proのコードネームは「Viola」で、CPUは現行と同じAMD Zen2だけど、3.5GHzから4.4GHzにオーバークロックされてるといった情報がささやかれてます。さらにGPUに関しては、アーキテクチャーはRDNA3ながら、RDNA4のアクセラレーテッドレイトレーシングも取り入れられるそうです。

噂をどの程度信じるかは人それぞれですが、このタイミングは興味深いです。スリムなPS5をいち早く予言したInsiderGamingのTom Henderson氏は、ソニーはPS5 Pro立ち上げに向けて今年12月中にはサードパーティに開発キットを渡さなきゃいけないので、それに伴ってスペックもリークするとポストしてます。

PS5 Proの発表は2024年9月で、おそらく11月に発売されるのでは…ということです。

Can't comment on other peoples leaks because I don't know.



Internally, Sony is expecting full specs to leak this month because of dev ket distribution to 3rd party studios. https://t.co/sJ9x4OGjtQ