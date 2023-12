Android版AirDropに改名の兆し。新名称は｢Quick Share｣？

突然の改名(かもしれない)。

Androidスマホで利用できるファイル共有機能「ニアバイシェア(Nearby Share)」。

Android端末同士であれば、外部アプリを使わずにファイルや写真を送受信できるので、Android版AirDropって感じですね。

して、この共有機能にちょっとした動きがありそうなのです。

Xユーザーからの報告によると、Google Playサービスの最新ベータ版をインストールしたところ、ニアバイシェアが「Quick Share」へと名称・アイコンを変更したといった通知が表示されたとのこと。

💦It seems like Google's renaming Nearby Share to... Quick Share, which is also the name for the Samsung's file sharing solution? uhhhhh



Today I received a GMS update to the version 23.50.13 and, soon after that, the notification from the screenshot above. The update as well as… pic.twitter.com/RkobYEMIw4