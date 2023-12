サイバートラックは水の中だって難なく走る

水上走行は自己責任でどうぞ。

発表から4年でやっと発売された、電気自動車メーカーTESLA(テスラ)の最強ピックアップ「Cybertruck(サイバートラック)」に、水上走行モードが発見されました。

その名は「ウェイド・モード」。オフロード設定画面の下部にあるもので、水の上を走る時に車高を上げてバッテリー圧を上げるのだそうです。

This is sick. Cybertruck has a toggle for “Wade Mode” in the Off-Road Baja Settings“Raises ride height and pressurizes battery when driving through water. “ pic.twitter.com/siTMdJ8uvC

車高が上がることで、2.7フィート(約82.3cm)の水位まで走ることができる「ウェイド・モード」。

バンパーの上辺を超えない水位であれば走行が可能とのことです。

Cybertruck’s “Wade Mode” prompt when activated. Capable of driving in water up to 2.7’“Raises ride height and pressurizes battery when driving through water.Water levels should not exceed the top of the bumper. Review the Owner's Manual for more information. Proceed at your… pic.twitter.com/NSG0LNpPPH