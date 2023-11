Windows XPになれるクリスマス用アグリー・セーター

キラキラしたXPの起動音が聞こえてきそう。

毎年クリスマスの時期になると、どこまで真面目なのかどこまでジョークなのか? ダッサダサの「アグリー・セーター」を着るのがアメリカの習慣になっています。

Microsoft(マイクロソフト)は、毎年アグリー・セーターを作っており、かつてはMicrosoft Officeのアシスタントとして不人気を極めたクリッピーや、ゲーム『マインスイーパー』の柄などがありました。

そして今年は、2020年にもモチーフになったWindows XP…の壁紙がセーター化!

soft. subtle. stunning. give it up for this year's #WindowsUglySweater and get yours today https://t.co/g3hafIwVmBpic.twitter.com/UbroEUrjxv