【Amazon初売り】のマストバイはこちら！ 3つのメディア読者がカテゴリ別｢買ったものランキング｣

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。
Amazon（アマゾン）では、2024年1月3日9時から1月7日23時59分まで｢Amazon初売りセール｣を開催中です。
本記事では、メディアジーンの3つのWebメディア（ギズモード・ジャパン、ライフハッカー・ジャパン、ROOMIE（ルーミー））の読者が購入したセールアイテムを、商品カテゴリ別のランキングで紹介しています。 ぜひチェックしてみてください！
なお、以下の表示価格は2024年1月6日15時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。
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総合トップ3
1位：CONMDEX ライトニング タイプC 変換 アダプター
2位：Anker 511 Power Bank (PowerCore Fusion 30W）
3位：ロジクール ワイヤレスマウス トラックボール 無線 M575S
Fire TV Stick
1位：Fire TV Stick 4K Max(マックス)第2世代
2位：Fire TV Stick 4K 第2世代
3位：Fire TV Stick 第3世代 HD対応スタンダードモデル
Anker製品
1位：Anker Eufy (ユーフィ) Security SmartTrack Card (紛失防止トラッカー)
2位：Anker Magnetic Cable Holder
3位：Anker Eufy (ユーフィ) Security SmartTrack Link（紛失防止トラッカー）
ストレージ
1位：サンディスク microSDカード 128GB UHS-I Class10
2位：バッファロー microSD 128GB 100MB/s UHS-1 U1 microSDXC
3位：バッファロー 外付けハードディスク 4TB HD-AD4U3
充電器・モバイルバッテリー
1位：Anker Power Bank (20000mAh, 22.5W, Built-In USB-C ケーブル)
2位：Anker Nano II 65W USB PD充電器
3位：Anker Nano Power Bank (22.5W, Built-In USB-C Connector)
SwitchBot
1位：SwitchBot 防水温湿度計 Alexa 温度計 湿度計
2位：SwitchBot スマートリモコン ハブ2
3位：SwitchBot スイッチボット 指ロボット
食料・飲料品
1位：キリン 自然が磨いた天然水 水 2リットル 9本
2位：by Amazon 炭酸水 ラベルレス 500ml × 24本
3位：サポベジ 【Amazon.co.jp限定】カゴメ トマトジュース 食塩無添加 200ml×30本
また、これから始まる予定のタイムセールは、以下のリンクから見ることができますよ。気になるアイテムを見つけたら｢ウォッチする｣をクリック！ タイムセール開始時にプッシュ通知をもらえます。
｢Amazon初売りセール｣は、1月7日23時59分まで開催中！
Source:Amazon初売りセール