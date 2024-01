Apple Musicのクラシック音楽専用アプリ、国内では1月24日リリース

今年はクラシックにも触れてみたいと思います。

Apple(アップル)が展開する音楽配信サービスことApple Musicですが、まもなくクラシック音楽専用のアプリが配信開始となります。

Japan, China, Korea, Hong Kong, Macau, Taiwan: pre-order Apple Music Classical now on the @AppStore. https://t.co/lwnF4Dx4uapic.twitter.com/6PVPl02ZHs