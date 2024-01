サイバートラックのモニター、車体の画面でタップするとアレが

この画面が出るたびにタップしそう。

4年前の発表時、強化ガラスに鉄球を投げてヒビ割れてしまったTESLA(テスラ)の電気自動車「Cybertruck(サイバートラック)」。

社長のイーロン・マスクはそのヒビ割れをジョークに昇華し、公式のTシャツや実車に貼るステッカーといったグッズを発売するなど、商魂たくましくお金を生むことに成功しています。

ついに発売されたサイバートラックにも、そのジョークが隠し技のイースターエッグになっているのが発見されました。

これは車内のタッチパネルに表示された、トラック画像の窓の辺りをタップするとヒビ割れが現れるというもの。

初のお披露目でガラスに入ったヒビ割れ事件を知っていれば、大興奮&大爆笑間違いなしですよね。

Xに投稿されたこの動画に、イーロンがコメントを返しています。

We like to put little fun Easter eggs our cars. Small, unexpected delights are part of what makes life worth living.