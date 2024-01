年末年始、飲みすぎたあなたへ…｢Dry January＝休肝月｣のすすめ

今月は休肝日を増やそう!

クリスマスに始まって、お正月休みにかけて、すっかり食べすぎ飲みすぎで太ってしまったという方が多いのでは? 忘年会に新年会で、アルコールの消費量がハンパなかったという方も。では、これからしばらく健康回復のために禁酒はいかが?

ドライ・ジャニュアリーのすすめ

この時期についつい飲みすぎてしまうのは、実は日本だけではありません。イギリスには、いつごろからかDry January(ドライ・ジャニュアリー)というキャッチフレーズが…。年が明けて1月は、きれいさっぱり禁酒月間にしてしまいましょうという流れになっているそうです。

どうやら現在、このドライ・ジャニュアリーの慣習は、イギリスから広く欧米に広がっているんだとか。どこの国でも、クリスマスの時期に、お祭り騒ぎで飲みすぎる傾向は共通のようですね。なお、ただのスローガンというだけでなく、科学的にも休肝日を設けることの意義が証明されているみたいですよ。

WHOがガン発症率の低下を裏づけ

このほどWHO(世界保健機関)でガンの研究を進めるInternational Agency for Research on Cancerは、医学ジャーナルの「New England Journal of Medicine」にて、特別調査論文を発表。アルコールの摂取量を減らすことが、その後のガン発症率に、どのような影響をもたらすかを、過去の研究結果から調べました。

同論文によれば、飲酒量を減らすことで、明らかに口腔ガンならびに食道ガンの発症率が下がったそうです。さらに、乳ガンや直腸ガンの発症率も、飲酒量を下げると同時に、ある程度低下することが判明しているほか、肝臓ガンならびに喉頭ガンの発症率低下との関連性も認められた模様。なにより発ガン性があるアセルアルデヒドの検出が、飲酒量を落とすと減少する意義が大きいとされていますね。

飲酒量を減らすのはよいこと

すでにWHOは、2020年に報告されたガン患者のなかで、アルコール摂取に起因する患者数は74万人を超えることを発表済み。コロナ禍で飲酒量が増えたことの健康におよぼした悪影響は、ほかでも指摘されてきました。発ガン性物質が人体に与える影響は、各個人に応じて異なる場合もあり、単純に酒量を減らせばガンにかかるリスクが減るともいえません。ただし、アルコールを控える意義は過小評価されるべきではないと、WHOは説明しています。

ちょっと年末年始に飲みすぎたかなというあなた。ここは思い切って、休肝日ならぬ休肝月を設けて、新たな年の再スタートを図るのもよいのでは?

Source: New England Journal of Medicine