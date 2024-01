スッカスカ。軽さ79gのゲーミングマウス

エイリアンの卵みたい?

私たちがPC作業で使うマウスにはいろんな種類があります。ゲーミング用は独自の進化を遂げており、操作性の向上だけでなく、光ったり軽くなったりボタンが増えたり…他より一線を画しています。

GravaStarの「Mercury」シリーズは、左右のボタン以外がガイコツみたいに隙間だらけでスッカスカ! 材料を極限まで削っているため、最軽量モデルは79gしかありません。

もうひとつ、目を見張るのは内部の光るパーツがホタルのようです。こんなに発光パーツがデカいマウスも珍しいんじゃないでしょうかね?

素材が塩ビで黒いボディーの「Mercury M2 Stealth Black」は、軽さ79gで79.95ドル(約1万1500円)。

マグネシウム合金製で99.95ドル(約1万4300円)の「Mercury M1 Pro Gunmetal gray」は、銃火器のようなガンメタル色。PCへデータが通信されるポーリングレートを1Kに高めるレシーバーが付属します。

同じく合金製の「Mercury M1 Pro Battle-Worn Silver Mist」は、129.95ドル(約1万8600円)。白い塗装をわざとダメージ風にカスれさせた色味で、ポーリングレートを1Kと4Kにするレシーバー付き。マウス精度共々、最上位のモデルです。合金製は少し重くなって88gですけどね。

3種類ともBluetoothと有線、無線2.4Gで接続ができ、中の光り方も変えられ、付属ステッカーでデコることが可能です。

Mercury M1 Pro vs M2. How to choose 👀👇 pic.twitter.com/OqtuqtyRJV