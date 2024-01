上空約5000メートルから落下したiPhoneが無事だった

運が良かったのか、iPhoneが強かったのか...。

iPhoneとiPhoneケースの耐久性を調べるドロップテスト、YouTubeチャンネルでいろんな方法でやっている人がいますよね。ドロップテストは通常、橋、ヘリコプター、高層ビルなど、高さを設定して落としてテストしています。

このテストが実際の耐久性の指標となるのか、それとも高いハードウェアを高所から落とす気持ちよさのためなのか疑問が残りますが、リアルなシチュエーションでドロップテストができちゃったのが、先週のアラスカ航空での出来事でした。

オレゴン州ポートランドからカリフォルニアへ向かっていたアラスカ航空がフライト中、機体の一部が破損し吹っ飛んでいってしまい、手荷物が外に落っこるという究極のリアル・ドロップテストが発生しました。

穴が空いたまま飛行という恐ろしい事態だったわけですが、奇跡的に誰も重傷を負うことはなく無事に収束。飛んでいってしまった手荷物の中にはiPhoneもあり、約5000メートル落下したのですが、無傷で道路脇に落ちていたことがわかりました。

道端に落ちていたiPhoneを発見したBatesさんの投稿がこちら。

Found an iPhone on the side of the road... Still in airplane mode with half a battery and open to a baggage claim for #AlaskaAirlines ASA1282 Survived a 16,000 foot drop perfectly in tact!



When I called it in, Zoe at @NTSB said it was the SECOND phone to be found. No door yet😅 pic.twitter.com/CObMikpuFd