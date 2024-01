OpenAI、新たなプラットフォーム｢GPT Store｣をついにオープン

OpenAIが、開発者が自作するGPTを公開・共有、ユーザーはそれを利用できる新たなプラットフォームGPT Storeをついにオープンしました。

GPT Storeが公開されているのは、ChatGPT Plus、ChatGPT Team、ChatGPT Enterpriseのメンバーのみ。つまり、現状ではChatGPTの有料ユーザー向けのみのサービスになっています。

GPTとは、簡単に言うと「タスクに特化したカスタマイズ型ChatGPTのようなもの」。

GPT Storeとは、そのGPTの共有の場となるプラットフォームで、アプリストアのようなものです。

GPT Storeオープンと同時に公開されているGPTの数は、OpenAI公式によると300万件ほど。

Introducing the GPT Store: Over 3M GPTs have been created and now you can find the most useful versions of ChatGPT for you.https://t.co/rdR0jMEYgtpic.twitter.com/DAuVCzUmy9