R2‐D2が現実世界に？ 家の中を自由に動き回るボール型ロボ #CES2024

ヘタにかわいらしくしない潔さも良し。

たとえばAmazonのAlexa(アレクサ)みたいな音声アシスタントは、スマートホーム機器と連携したり質問に答えたり音楽を流したりと、生活の一部になっている人も多いことでしょう。ですが、部屋の片隅から動かないので声や電波の届く範囲が決まっていて、音声アシスタント以上の仕事は期待できませんよね。

韓国の家電メーカーSamsung(サムスン)が、電子機器の見本市「CES 2024」で発表したのは、ボールの形をしたAIロボBallie。

家の中を自由に動き回り ペットの様子を動画配信したり、プロジェクターで映像を照射したり、音声指示で家電も操るなど人間の良き相棒になります。パトロールもして防犯にも役立ちます。

[Video] [CES 2024] A Day in the Life With Ballie: An AI Companion Robot for the Home