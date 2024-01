磁石の力でミニ三脚としても使える便利なiPhoneスタンド #CES2024

折り紙デザインで高さ20.3cmに。

iPhoneの背面に取り付け、スタンドとして機能を果たすケースやリングは数あれど、ちょっとした三脚になるスタンドはそうそう見かけません。

もしあれば、かなり重宝するはずなんですけどね。

MOFTの「Snap Phone Tripod Stand MOVAS - MagSafe Compatible」は、MagSafeの磁力で脱着がカンタン。

たたんだ状態では薄さ約6.86mmなのに、「入」字型に展開すると、縦にしたiPhoneの一番高い上辺が約20.3cmまで持ち上がります。

展開も収納も、秒でできちゃう取り扱いやすさ。

角度調節も自在で、「L」字型でも使えて、スマホの縦横回転もストレスなし。縦置きも横置きもOKですし、ジンバルや自撮り棒のように手に持って撮影することもできちゃいます。

お値段はスタンドのみなら6,000円、iPhone 14/15用ケースとセットなら1万1900円です。

スタンドのカラバリは薄グレーのMisty Cove、黒のJet Black、薄いモスグリーンのSeafoam、青のSapphireと4色から選べます。ケースはもう2色追加でベージュ/グレーのTaupeと、くすみ系紫のBlackberryで全6色。好みの色を探してみましょう。

現在は「CES 2024」にも出品中。

