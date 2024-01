Vision Proの予約はFace IDで顔をスキャンする

iPhoneの万能感よ…。

2月2日から米国で販売される、Apple(アップル)のMRヘッドセット「Apple Vision Pro」。

米国時間の1月19日には予約が開始される予定となっていますが、その予約方法はこれまでのApple製品とちょっと違うんです。

Vision Proを注文するには、最新のApple Storeアプリを使って、Face ID機能で顔をスキャンする必要があるとのこと。

Apple is sending out reminder emails for pre-ordering the Vision Pro next Friday!



You will need to scan your face with your iPhone to determine the right size for the light seal and head bands. pic.twitter.com/fBFPp5Mj5K