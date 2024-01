Vision ProのRAMは16GB。ストレージ違いも選べる…かも

かも?な話ですよ。あくまでも。

そう、今はまだ推測の粋から出ませんが、まもなく発売されるApple(アップル)が「空間コンピュータ」と呼ぶMRヘッドセット「Apple Vision Pro」。

発売日とともに一部仕様も公開されましたが、Xcode 15.2に含まれる、デバイス関連のファイルを参照すると、16GBのユニファイドメモリが搭載されていることが確認できたようです。

AppleのVision Pro用開発者ツールの情報からも、RAMは16GBだと言われていたので、メモリ仕様に関してはこれで確定でしょうね。

そして、興味深いのがストレージ量。

Vision Proのニュースリリースによると、

Apple Vision Pro will be available starting at $3,499 (U.S.) with 256GB of storage.





(訳)Apple Vision Pro は、256GBのストレージで、3,499ドルから入手できます。