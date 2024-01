かけると未来人っぽくなる｡自動でピント合わせをするメガネ #CES2024

遠くも近くも瞬時にハッキリ!

人の目はとても繊細で、環境や加齢に伴い視力が変化します。

特に年をとると老眼で手元の細かい文字などが見えにくくなりますし、パっと遠くを見ると焦点が合うまで少し時間がかかったり…不便なことが増えてしまいます。

そんな困りごとをテクノロジーの力で解決しようというのが、オートフォーカス機能を持ったハイテク眼鏡「ViXion01(ヴィクシオンゼロワン)」。

一度ダイヤルでピントを合わせると、その後は自動でピントを合わせるスグレモノです。

遠近どちらも秒でピントが合うのが便利ですが、見た目がイカツいサングラスみたい。レンズの黒丸部品がマンガの目みたいで、これまた着ける人を選びそうな気がします。

一応デザインは、東京五輪の聖火台も手掛けたnendoなんですけどね。

販売価格は9万9000円+送料全国900円とのこと。最新テクノロジーは安くはありませんね。

現在はラス・ヴェガスで開催中の家電見本市「CES 2024」に出品中。装着すると、目がマンガっぽくなるのが良く分かります。

現地での様子はほかにもあります。

BREAKING NEWS - ViXion01 Won Omdia Innovation Awards at #CES2024!!



Come visit our booth at No. 62801 at Venetian Eureka Park to experience it! We’ll be there until Friday!#ViXion#ViXion01pic.twitter.com/TansKijgSq